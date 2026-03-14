Главные новости за 14 марта. Кавказ

В Дагестане в техническом режиме введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) Дербентская мощностью 102,3 МВт. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению правительства региона с компанией ООО «УК Новая Энергия». Сумма инвестиций в проект составила 10,9 млрд рублей.

Во Владикавказе Ленинский райсуд арестовал экс-министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики. Арестованный подозревается в превышении должностных полномочий.

В Кабардино-Балкарской Республике ушел из жизни Мухадин-Хаджи Циканов. Он – видный общественный и религиозный деятель Северного Кавказа, России, который прожил больше 100 лет. Усопший внес бесценный вклад в сохранение единства народа Кабардино-Балкарии.

Почти 400 единиц техники приобрели для медучреждений Республики Северная Осетия-Алания. Медицинское оборудование купили в рамках реализации профильных нацпроектов. Медики региона проходят специальное обучение по работе с новой техникой.

Игроки футбольного клуба «Динамо Махачкала» в домашнем матче победили соперников из ФК «Оренбург» со счетом 1:0. Это позволило улучшить положение махачкалинской команды в турнирной таблице. Впереди у клуба еще девять матчей, большинство из которых – с лидерами чемпионата России.