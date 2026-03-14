В Дагестане водитель на «Газели» насмерть сбил пятилетнего ребенка

В Карабудахкентском районе в результате наезда автомобиля «Газель» погиб ребенок пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

По оперативным данным, 14 марта, примерно в 11:00, в пос. Новый Хушет, на ул. Агачаульская. 23-летний житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем «Газель», при движении задним ходом совершил наезд на пятилетнего мальчика, который находился на проезжей части.

«В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия»,– констатировали полицейские.

Ефим Мартов