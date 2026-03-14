В челябинском ТРК полиция задержала несколько подростков во время рейда

В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардией провели в одном из торгово-развлекательных комплексов профилактический рейд среди подростков из-за жалоб на нарушение несовершеннолетними общественного порядка. Несколько человек доставили в отдел полиции, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Основная цель проведенных мероприятий — защита детей и подростков, недопущение совершения ими правонарушений, а также предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут стать жертвами противоправных посягательств»,— сообщает полиция.

В ходе рейда нескольких подростков доставили в отдел полиции, изъяты складные ножи и сигнальные устройства. С несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка и правилах безопасного поведения.

В отношении двух законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних).