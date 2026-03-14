На полигоне отходов в Зернограде более чем вдвое сократили площадь очага тления

В Ростовской области несколько суток продолжается ликвидация возгорания мусора на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном в Зернограде. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

По словам главы минЖКХ региона, площадь первоначального очага тления (700 кв. м.) сократилась более чем вдвое – до 200 кв. м. «Однако ночью произошло возгорание в другой части полигона площадью 20 кв. м. Очаг уже локализован»,— пояснила госпожа Пшеничная.

Сейчас на ликвидации возгорания задействовано семь единиц техники. Планируемый срок завершения работ — 18 марта. «Ситуация находится на моём постоянном контроле до полного устранения», — резюмировала министр.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание на полигоне в Зернограде (к северу от северо-западной окраины пос. Зерновой) было выявлено днем 11 марта. На место прибыли шесть единиц техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и три самосвала. Кроме того, на задымленный полигон с очагом возгорания 700 «квадратов» выезжал пожарный расчет. Днем 13 марта стало известно, что площадь очага тления удалось сократить до 450 кв. м. На месте работало уже девять единиц спецтехники. Специалисты проводили послойную пересыпку грунтом.

Ефим Мартов