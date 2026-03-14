В Новороссийске звучат сирены

В Новороссийске объявлен сигнал «Внимание всем» из-за ракетной угрозы, сообщил глава города Андрей Кравченко. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. На улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или парковке.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Господин Кравченко отметил, что укрытия под автомобилями или у стен зданий не безопасны из-за риска обрушения стекол, безопасное расстояние от таких объектов составляет 30–50 м. Глава города призвал сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями администрации, Радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканалом «Новороссийск» (22 кнопка кабельных операторов).

Также он напомнил о запрете публиковать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты и действий оперативных служб в соцсетях. Сигнал тревоги будет отменен после стабилизации обстановки.

Вячеслав Рыжков