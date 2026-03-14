Денис Паслер поздравил Наину Ельцину с 94-летием

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с днем рождения Наину Ельцину, супругу первого президента России Бориса Ельцина. В своем обращении он отметил ее вклад в общественную жизнь и поддержку региона. 14 марта Наине Ельциной исполнилось 94 года.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Служение идеалам добра и милосердия стало для вас главной жизненной миссией, которой вы неизменно следуете. Ваша большая человеческая мудрость, многогранный опыт, благородство и щедрость души, искренняя забота о Свердловской области – лишь малая толика того, что вызывает искреннее восхищение уральцев», — говорится в поздравительной телеграмме.

В поздравлении губернатор пожелал Наине Ельциной здоровья, долголетия, радости и вдохновения.

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в селе Титовка (сейчас — Оренбургская область). В 1955 году окончила строительный факультет Уральского политехнического института (УПИ), где познакомилась с будущим мужем Борисом Ельциным. В сентябре 1956 года они поженились.

В честь дня рождения в Ельцин-центре с 14 марта запланирована серия благотворительных мастер-классов, на которых научат готовить фирменное творожное печенье по рецепту Наины Ельциной.

Напомним, 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 95 лет.

Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина

Митинг у Белого дома в августе 1991 года в поддержку передачи государственной власти Борису Ельцину (второй слева), Александр Руцкой (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Митинг у Белого дома в поддержку Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Церемония подписания Договора по общественному согласию. Президент России Борис Ельцин (в центре) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Узбекистана Ислам Каримов (в центре) и президент России Борис Ельцин (справа) во время встречи в Кремле, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (слева) и президент России Борис Ельцин (в центре) во время посещения Кировского завода.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Министр иностранных дел России Андрей Козырев (признан иноагентом) во время встречи президента России Бориса Ельцина и главы КНР Цзянь Цзэминя (слева). Встреча прошла в Кремле в 1994 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Королева Великобритании Елизавета II (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время официального визита королевы в Россию. Прогулка по Набережной реки Нева, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (в центре) и председатель правительства России Виктор Черномырдин (второй слева) во время встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Борис и Наина Ельцины

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

Президент США Билл Клинтон и президент РФ Борис Ельцин во время пресс-конференции. Фото ТАСС

Фото: Собрание музея «Московский Дом фотографии

Председатель Совета Федерации Егор Строев (слева), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (второй справа) и патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) на церемонии инаугурация президента России Бориса Ельцина (в центре) в Государственном кремлевском дворце, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заседание глав государств Союза независимых государств (СНГ) президенты: Беларуси Александр Лукашенко (слева), Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева), Кыргызстана Аскар Акаев (в центре) и России Борис Ельцин (справа), 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент России Борис Ельцин (слева) и губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа), 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент США Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин (второй справа) и супруги президентов Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон (справа).

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Исполняющий обязанностей вице-премьера России Борис Немцов (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время проводов стажеров за границу, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (слева), министр обороны России Игорь Сергеев (второй слева), председатель правительства России Сергей Степашин (второй справа) и глава президентской администрации Александр Волошин (справа) во время приема выпускников военных Академий в Кремле, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин и председатель правительства России Владимир Путин в Кремле во время подписания договора об объединении между Россией и Белоруссией, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Новогодние обращения Бориса Ельцина и Владимира Путина (1999)

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина

Борис Ельцин (второй слева), его супруга Наина (слева), российский теннисист Евгений Кафельников (в центре) и главный тренер сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев (справа) во время награждения победителя турнира "Кубок Кремля", 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) и президент Франции Жак Ширак (справа) на трибуне во время финального теннисного матча Кубка Дэвиса, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) поздравляет теннисистку Анастасию Мыскину (справа) с победой в финальной игре турнира "Кубок Кремля", 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и первый Президент России Борис Ельцин (справа) с супругой Наиной (в центре) на торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных Дню России, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Российский теннисист Николай Давыденко (слева), Первый Президент России Борис Ельцин (в центре) и президент Федерации тенниса России, главный тренер сборной России Шамиль Тарпищев (справа) празднуют победу российской сборной в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира по теннису "Кубок Дэвиса" между мужскими сборными командами России и Франции. Матч прошел в спортивном комплексе "Олимпийский". 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Первый Президент России Борис Ельцин на трибуне наблюдают за игрой во время матча 1/4 финала "Кубка Дэвиса" Россия-Франция. Матч прошел в спорткомплексе "Олимпийский". 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Первый Президент России Борис Ельцин с дочерью Татьяной Дьяченко во время полуфинального матча по теннису "Кубка Дэвиса". Матч прошел во дворце спорта "Лужники". 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начальник Службы охраны Президента Александр Коржаков наблюдает из-за кулис зала Большого Кремлевского Дворца за тем, как президент России Борис Ельцин спускается по ступеням, направляясь на встречу с Президентом США Биллом Клинтоном во время официального визита последнего в Москву. 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

