Денис Паслер поздравил Наину Ельцину с 94-летием

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с днем рождения Наину Ельцину, супругу первого президента России Бориса Ельцина. В своем обращении он отметил ее вклад в общественную жизнь и поддержку региона. 14 марта Наине Ельциной исполнилось 94 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Служение идеалам добра и милосердия стало для вас главной жизненной миссией, которой вы неизменно следуете. Ваша большая человеческая мудрость, многогранный опыт, благородство и щедрость души, искренняя забота о Свердловской области – лишь малая толика того, что вызывает искреннее восхищение уральцев», — говорится в поздравительной телеграмме.

В поздравлении губернатор пожелал Наине Ельциной здоровья, долголетия, радости и вдохновения.

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в селе Титовка (сейчас — Оренбургская область). В 1955 году окончила строительный факультет Уральского политехнического института (УПИ), где познакомилась с будущим мужем Борисом Ельциным. В сентябре 1956 года они поженились.

В честь дня рождения в Ельцин-центре с 14 марта запланирована серия благотворительных мастер-классов, на которых научат готовить фирменное творожное печенье по рецепту Наины Ельциной.

Напомним, 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 95 лет.