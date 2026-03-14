На Ставрополье нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшим

В селе Арзгир Ставропольского края нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадал пассажир. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло еще 12 марта, около 22: 40. 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.

«В результате, 35-летний пассажир автомобиля (женщина, местная жительница) с травмами госпитализирован в больницу»,– уточнили в дорожной полиции.

Инспекторы установили, что водитель «ВАЗ 2107» также является местным жителем и не имеет прав на управление автомобилем. От освидетельствования на состояние опьянения виновник ДТП отказался.

В отношении него собраны материалы дела по ч. 2 ст.12.26 КоАП РФ, за что предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка»,– резюмировали в краевой Госавтоинспекции.

Ефим Мартов