Облсуд признал законным взыскание 585 млн рублей с Уральской мясной компании

Челябинский областной суд признал законным и обоснованным взыскание 585 млн руб. с ООО «Уральская мясная компания» (УМК, принадлежит ООО «Агрокомплекс „Михайловский“», которое входит в группу «Черкизово») в пользу бывшего топ-менеджера группы компаний «Здоровая ферма» Игоря Макарова. Апелляционная инстанция рассмотрела дело о вексельной задолженности 13 марта.

Уральская мясная компания и агрокомплекс «Михайловский» пытались обжаловать решение Кунашакского районного суда от 11 декабря 2025 года. Тогда суд удовлетворил иск Игоря Макарова о взыскании с УМК задолженности по пяти векселям на 100 млн руб. каждый, выпущенным в 2015 году. На тот момент компания входила в группу «Здоровая ферма», бенефициаром которой был депутат Госдумы Олег Колесников. Согласно материалам, дела, изначально векселя были выданы в пользу ООО «Электротехническая компания» сроком предъявления не ранее декабря 2022 года под 2% годовых. Затем они оказались у А. У. Труфакиной, у которой в 2018 году их купил за 50 млн руб. наличными Игорь Макаров.

«Черкизово», которое стало владельцем УМК в составе группы «Здоровая ферма» в 2022 году, узнало о вексельной задолженности лишь летом 2025 года. В суде первой инстанции представители ответчика настаивали на том, что Игорь Макаров не является добросовестным векследержателем, так как, по данным бухучета, эти векселя уже были досрочно погашены взаимозачетом в ноябре 2015 года. Повторно в оборот они не выпускались. Кроме того, отсутствуют доказательства финансовой возможности у Игоря Макарова приобрести эти ценные бумаги.

При рассмотрении апелляционной жалобы представители «Черкизово» подчеркивали, что первая инстанция не исследовала доводы ответчика. В том числе суд не установил, как погашенные векселя оказались у бывшего топ-менеджера «Здоровой фермы». В областном суде сторона заявила четыре ходатайства: об истребовании информации о доходах Игоря Макарова в ФНС, об обязании истца явиться в суд, о проведении экспертизы давности расписки о передаче господину Макарову 40 млн руб. наличными, на которые якобы были куплены векселя. Четвертое ходатайство касалось проведения бухгалтерской экспертизы, чтобы отследить всю цепочку, как векселя оказались у Игоря Макарова. Эти ходатайства поддержал представитель прокуратуры Челябинской области, но суд их отклонил.

В результате апелляционная инстанция признала законным и обоснованным решение Кунашакского суда, по мнению которого Игорь Макаров является законным векселедержателем, который не обязан доказывать действительность своих прав.

Представители «Черкизово» намерены обжаловать решение Челябинского областного суда в кассационной инстанции.

Юлия Гарипова