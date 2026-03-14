В Кабардино-Балкарии ушел из жизни видный общественный деятель Северного Кавказа

В Кабардино-Балкарской Республике ушел из жизни Мухадин-Хаджи Циканов – видный общественный и религиозный деятель Северного Кавказа, России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков. Он уточнил, что Мухадин-Хаджи Циканов прожил больше 100 лет.

«Для всех он был примером праведности, человечности, мудрости, высокой нравственности, просвещенности,– написал господин Коков.– Невозможно переоценить вклад Мухадина-Хаджи в сохранение крепкого единства народа Кабардино-Балкарии».

По мнению главы КБР, благодаря таким старшим и мудрым людям, их самоотверженному труду, доблести и порядочности республика живет в мире и согласии.

Казбек Коков выражаю глубокие соболезнования семье Цикановых, всем родным и близким покойного. «Мы никогда не забудем об этом замечательном человеке, наставнике»,– добавил глава региона.

Ефим Мартов