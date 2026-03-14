В Анапе обнаружены обломки БПЛА

После ночной атаки БПЛА на Краснодарский край 14 марта в двух муниципалитетах нашли обломки дронов. Об этом сообщил кубанский оперштаб.

Фрагменты БПЛА обнаружили в хуторе Чекон Анапы. Обломки нашли на территории частного дома. В пристройке выбило окна.

Также обломки БПЛА обнаружили на окраине Краснодара в поле. Инфраструктура повреждений не получила.

Во всех случаях никто не пострадал. На местах работают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков