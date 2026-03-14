В Северной Осетии для больниц и поликлиник купили почти 400 единиц оборудования

Около 400 единиц техники приобрели для медучреждений Республики Северная Осетия-Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он уточнил, что медоборудование приобрели благодаря реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Официальный канал главы Республики Северная Осетия-Алания

«Современные аппараты МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и другое медоборудование помогают нашим врачам проводить детальное обследование пациентов. Медики также проходят специальное обучение по работе с новой техникой»,– отметил господин Меняйло.

Он добавил, что в РСО-Алания будет продолжено оснащение больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов новой медицинской техникой. «Параллельно ремонтируем и реконструируем наши лечебные организации»,- резюмировал глава региона.

