В Курганской области завершили расследование дела кибермошенника из Югры

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела 22-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обвиняемого в незаконном перехвате компьютерной информации и мошенничестве. Он организовал преступную группу, от действий которой пострадали 19 жителей разных регионов России, в том числе три зауральца, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2024 году хантымансиец создал преступную группу, куда вошли два подростка младше 16 лет, а также неустановленное лицо. В социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений они размещали предложения о дополнительном заработке в популярных службах доставки и маркетплейсах. Затем в ходе переписки сообщники отправляли соискателям файлы вредоносных компьютерных программ и убеждали загрузить их. Таким образом, по данным следствия, они получали доступ к учетным записям на портале госуслуг, ключам электронной подписи и персональным данным граждан. Участники группы оформляли договоры займа в микрокредитных компаниях и похищали деньги с банковских счетов, сообщает СКР.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области. Всего житель ХМАО обвиняется в совершении 55 преступлений по ч. 5 ст. 272.1 (незаконное использование, сбор персональных данных, полученных путем неправомерного доступа), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 273 (распространение и использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного блокирования, копирования компьютерной информации) и ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны иных сообщений граждан).

Обвиняемый, задержанный ранее за совершение аналогичных преступлений в другом регионе, находится под стражей. Он полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.