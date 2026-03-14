В дорожной аварии под Миассом погибли четыре человека

В Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Дорожная авария произошла 13 марта около 21:00 на 20 км автодороги Миасс — Карабаш —Кыштым. При неустановленных обстоятельствах столкнулись автомобили «Лада Приора» и SsangYong Rexton, двигавшиеся по встречным полосам.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 58-летний водитель китайского автомобиля, 22-летний водитель «Лады» и два его пассажира 24 и 33 лет. Ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.