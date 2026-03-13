Уволили обвиняемого в мошенничестве главу челябинского Роспотребнадзора

Руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ России по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), уволили с должности. Поводом для отставки стало лишение допуска госслужащего к государственной тайне, сообщил источник «Ъ-Южный Урал».

С середины февраля Анатолий Семенов находится в следственном изоляторе. По версии следствия, во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области глава регионального управления Роспотребнадзора лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми фактически владели и руководили его родственники.

Как сообщал «Ъ», вскоре после задержания Анатолия Семенова Генпрокуратура РФ направила иск об обращении в доход государства его имущества общей стоимостью более 400 млн руб. В иске речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 17 машинах, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях. Истец считает, что Анатолий Семенов и члены его семьи приобрели имущество за счет коррупционных доходов и бизнеса, в котором участвовали сыновья, теща и доверенные лица главы регионального управления Роспотребнадзора.

Очередное заседание по иску назначено на 20 марта. В этот день состоятся судебные прения. Дело рассматривается в закрытом режиме.