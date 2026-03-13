На Ставрополье в 2025 году выявили рекордные 11,5 тысячи случаев рака

В прошлом году в Ставропольском крае выявили 11,5 тыс. злокачественных новообразований. Этот показатель является абсолютным рекордом в регионе, сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе краевого минздрава.

Под диспансерным наблюдением, по состоянию на декабрь 2025 года, находилось 73,5 тыс. чел. По сравнению с 2020 годом, когда ЗНО было зафиксировано 359,7 случая, показатель вырос на 12%.

Наиболее распространенными локализациями злокачественных новообразований являются: кожа (кроме меланомы) — 13,8%, молочная железа — 11,9%, трахея, бронхи, легкое — 8,9%, предстательная железа — 8,6%. Также опухоли находят в ободочной кишке (6,7%), щитовидной железе (4,7%), теле матки (4,6%), лимфатической и кроветворной тканях (4,4%), а также в желудке (3,8%) и почках (3,6%).

В 2025 году значение грубого показателя заболеваемости населения Ставропольского края злокачественными новообразованиями составило — 402,7 на 100 тыс. населения.

Мария Хоперская