«Кино», «Маленькие трагедии» и «Доктор Гаф»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдет концерт артиста Shaman, групп «Кино», «Комната культуры» и «Перемотка». В театрах покажут спектакли «Пеппи Длинный чулок», «Маленькие трагедии» и «Синее чудовище», а на выставках — гардероб 19–20 века и старинные фотографии достопримечательностей Челябинской области. В кинотеатрах появятся фильмы «На цепи», «Доктор Гаф» и «Домовенок Кузя 2».



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Группа «Кино»

Концерты

В «Галактике развлечений» 14 марта выступит американская метал-группа As I Lay Dying. Коллектив создан в 2000 году в Сан-Диего. После обновления состава группа отправляется в тур в поддержку новых песен. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 6 тыс. руб. 18+

В концертном зале «Таганай» 16 марта выступит Shaman (Ярослав Дронов). В этот раз артист представит поклонникам сразу две программы. Первая посвящена 30-летию певца на сцене, вторая названа в честь песни «Ты моя». Стоимость билета от 2,2 тыс. до 10 тыс. руб. 6+

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Артист Shaman (Ярослав Дронов)

В концертном зале «Таганай» 17 марта состоится выступление рок-группы «Комната культуры». В 2024 году команда получила звание «Группа года» и «Прорыв года» по версии «Яндекс Музыки» и МУЗ-ТВ соответственно. Главным треком группа стала песня «Поезда», принесшая им популярность. Стоимость билета от 3,2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 12+

В клубе Ozz 17 марта пройдет концерт инди-группы «Перемотка». В год свое десятилетия команда презентует поклонникам новый альбом «Зеленый луч». Помимо новых песен, «Перемотка» исполнит уже полюбившиеся фанатам песни. Стоимость билета от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 18 марта выступит исполнительница народных песен и романсов, заслуженная артистка РФ Марина Девятова. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,9 тыс. руб. 6+

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Марина Девятова

В клубе Ozz 19 марта состоится концерт поэта Павла Пиковского с программой «Электричество». Артист исполнит свои песни, которые раньше исполнит в акустике, в электрическом звучании. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,4 тыс. руб. 12+

В концертном зале «Таганай» 20 марта выступит группа «Кино». После воссоединения Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров продолжили выступать без вокалиста. Команда выпустила сборник перезаписанных песен «12_22», записанный в течение 2012–2022 годов участниками группы с использованием оцифрованных архивных записей голоса Виктора Цоя. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 13 тыс. руб. 12+

Спектакли

Театр драмы имени Наума Орлова 14 марта покажет один из новых спектаклей «Пеппи Длинный чулок». На сцене вновь появится неугомонная рыжая девочка, которая как-то поселилась на заброшенной вилле со своей лошадью и ручной обезьянкой. Стоимость билета 600-900 руб. 6+

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Театр драмы имени Наума Орлова

С 20 по 21 марта в Челябинске пройдут гастроли Пермского театра кукол. На площадке местного театра кукол имени Вольховского 20 марта артисты представят спектакль «Маленькие трагедии» на основе одноименного сборника пьес Александра Пушкина. Действие разворачивается на грандиозном пире во время чумы, на котором каждому из героев пушкинских текстов предстоит заглянуть внутрь себя. Стоимость билета от 600 до 1500 руб. 16+

В выставочном зале челябинского отделения Союза Художников 20 марат Камерный театр вновь покажет одну из последних новых работ — «Синее чудовище» по пьесе Карло Гоцци. По сюжету грузинская принцесса Дардане и принц Таэр становятся жертвами злого духа Дзелу. Он превращает Таэра в синее чудовище запрещает открывать свое имя. Дардане должна полюбить своего избранника в обличии синего чудовища, иначе он погибнет. Стоимость билета от 800 руб. до 1,5 тыс. руб. 16+

Выставки

В Доме Общественного собрания открылась выставка «Очарование красоты». Она подготовлена к Международному женскому дню. Выставка рассказывает о модных тенденциях в одежде конца 19 и начала 20 веков. На экспозиции гости смогут увидеть аксессуары, украшения и предметы гардероба уральских горожанок рубежа прошлых столетий. Выставка работает до 31 мая 2026 года. Стоимость билета 150-200 руб. 0+

До 30 июня 2026 года в историческом музее Южного Урала можно посетить фотовыставка «По пути Прокудина-Горского». На ней представлены старинные фотоснимки достопримечательностей Челябинской области, которые впервые сделал в цвете Сергей Прокудин-Горский в 1909-1910 годах. Стоимость билета 100-200 руб. 0+

Ученый Прокудин-Горский Сергей Михайлович



Кино

В кинотеатрах Челябинска с 19 марта появится фильм «На цепи». Действие кинокартины происходит в Англии. Хулиган Томми привык к жизни в полной безнаказанности. После очередного хулиганского загула он приходит в себя в неизвестном месте с цепью на шее. Выясняется, что его похитила странная семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Теперь Томми ради свободы предстоит стать другим человеком. Главную роль сыграл Энсон Бун. 18+

В челябинских кинотеатрах с 19 марта можно посмотреть фильм «Доктор Гаф». 12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою любимую собаку Майю. Она находит Доктора Гафа, который обладает уникальным даром разговаривать с животными. Ночью собаку похищают вместо с другими обитателями приюта. Причастна к этому компания, занимающаяся нелегальными экспериментами над собаками. Теперь Доктор Гаф и Марина отправляют на спасение зверушек. Главные роли сыграли Сергей Гармаш и Алиса Руденко. 12+

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Сергей Гармаш

В кинотеатре Челябинска с 19 марта выйдет вторая часть приключений «Домовенка Кузи». Кузя продолжает жить в доме девочки Наташи и ее семьи. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Внезапно в доме появляется загадочная Тихоня. Теперь друзьям предстоит защитить мир от Кощея. 6+

Ольга Воробьева