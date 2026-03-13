В Казани на территории Фермы-2 вырубили вековые деревья

В Казани на территории бывшего учебно-хозяйственного комплекса «Ферма-2» вырубили вековые деревья. Об этом сообщило Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По данным организации, тяжелая техника со вчерашнего дня работает на участке между двумя объектами культурного наследия: главным зданием Казанского земледельческого училища (1863–1906 гг.) и кирпичным зданием училища (вторая половина XIX — начало XX века).

В организации отмечают, что территория входит в исторический ансамбль учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института. Здесь сохранились здания конца XIX века и старинные деревья, многие из которых имеют возраст более ста лет. По данным активистов, комплекс является единственной подобной сохранившейся фермой Российской империи.

Татарстанское отделение ВООПИиК направило обращение в комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой проверить законность вырубки. Ранее комитет отказался признавать весь ансамбль Фермы-2 объектом культурного наследия, на госучете находятся отдельные здания комплекса.

Анна Кайдалова