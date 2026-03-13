С 2022 года в Татарстане выдали 4,7 тыс. ИТ-ипотек на сумму более 41,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льготную ИТ-ипотеку получили 4,7 тысячи специалистов Татарстана

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Льготную ИТ-ипотеку получили 4,7 тысячи специалистов Татарстана

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2025 году количество таких кредитов выросло на 16%, средний размер составил 7,8 млн руб.

«Программа ИТ-ипотеки помогает привлекать специалистов в отрасль и создавать комфортные условия для их жизни», — отметил заместитель министра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

Льготная ипотека для ИТ-специалистов действует по ставке до 6% при первоначальном взносе от 20%. Программа запущена в 2022 году и продлена до 2030 года. Максимальная сумма кредита — 9 млн руб.

Анна Кайдалова