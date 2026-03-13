Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Новороссийске дважды за день пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учения военно-морской базы будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. В этот период дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы в ходе тренировочных мероприятий выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что во время проведения учений в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств. Ограничения также распространяются на осуществление подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко