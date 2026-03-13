Прокуратура проверит обрушение козырька подъезда в поселке Марий Эл

Прокуратура Медведевского района проводит проверку после обрушения козырька подъезда жилого дома в поселке Медведево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Ведомство оценит соблюдение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома на улице Горького и в случае выявления нарушений решит вопрос об ответственности виновных лиц.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых видно, как бетонная плита вместе со снегом обрушилась у входа в подъезд. Жильцов дома в момент падения конструкции рядом не было.

Анна Кайдалова