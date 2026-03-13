В Ростовской области пострадавшим на производстве передали пять Lada Vesta

В Ростовской области пятерым пострадавшим на производстве жителям региона вручили новые автомобили Lada Vesta с автоматической коробкой передач, адаптированные под индивидуальные потребности получателей. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Ключи от машин получили жители Волгодонска, Сальска, Белой Калитвы, Гукова и Песчанокопского района, которые нуждаются в транспортном средстве согласно заключению комиссии медико-социальной экспертизы. Автомобили выдаются сроком на семь лет. На протяжении всего периода использования ведомство будет частично возмещать расходы на горючее и техобслуживание.

«После истечения этого срока и при наличии соответствующего заключения медицинской комиссии гражданин сможет получить новый автомобиль, при этом ранее полученная машина останется у него в собственности», — приводят в сообщении слова руководителя отделения Социального фонда по Ростовской области Светланы Жинкиной.

Большинство получателей имеют водительский опыт. Для троих участников это уже третий автомобиль в рамках программы СФР, для одного — второй. Впервые машину предоставили одному человеку. Среди новых владельцев — электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, дежурный по сортировке на железнодорожной станции, механизатор, отжигальщик цветных металлов, проходчик.

В 2025 году, как отмечается, отделение СФР по Ростовской области вручило ключи от машин 66 жителям региона.

Константин Соловьев