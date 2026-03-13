В Ростове «Единая Россия» провела второй предвыборный форум

В Ростове-на-Дону в четверг, 12 марта, прошел второй окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Центральной темой мероприятия стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и жилищное строительство, пишет «Ъ».

Участие в форуме приняли секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам господина Якушева, силами партии с 2021 года в порядок привели почти 120 тыс. общественных пространств, расселено около 16 млн кв. м аварийного жилья (новую жилплощадь получили более 920 тыс. человек), построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тыс. км дорог, заменено около 7 тыс. км коммунальных сетей и завершили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ.

Зампред правительства Марат Хуснуллин рассказал, что кабмин и ЕР будут вместе решать вопросы обновления инфраструктуры ЖКХ, напомнив про высокий износ коммунальных сетей и убыточность предприятий. Он также пообещал трудоустроить в строительную отрасль всех желающих участников спецоперации, констатировав, что там сейчас самый большой дефицит кадров.

