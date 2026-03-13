На Дону выявили медицинский картель на 340 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель поставщиков медицинских изделий на сумму 340 млн руб. Торги проходили в том числе на территории Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фигурантами дела о нарушении антимонопольного законодательства стали компаний «БНК», «Стоматторг Групп», «Медтехника Групп», «Альянс Мед» и индивидуальный предприниматель. Они действовали также на территориях Адыгеи, Крыма, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев.

Суть сговора заключалась в поставке лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для нужд госучреждений здравоохранения. Предварительно, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, превысила 340,3 млн руб.

В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Мария Хоперская

