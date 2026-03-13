На Дону доля отказов в потребкредитах снизилась на 1% за месяц

В феврале 2026 года в Ростовской области доля отказов в потребительских кредитах составила 75,3%, сократившись в сравнении с январем на 0,9 п.п. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшее количество отказов в феврале 2026 года было зафиксировано в Новосибирской области — 79,2%, Краснодарском крае — 78,5%, Оренбургской области — 78,6%, Омской области — 78,9% и Волгоградской области — 78,3%.

Самые низкие значения данного показателя наблюдались в Воронежской области (70,3%), Нижегородской области (70,7%), Приморском крае (71,0%), Удмуртской Республике (71,8%) и Хабаровском крае (73,5%).

Эксперты связывают большой процент отказов в потребкредитах с тем, что банки сокращают кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, повышая требования к качеству кредитных историй для снижения рисков просрочек.

Отмечается, что снижение ключевой ставки пока недостаточно для возврата заемщиков с хорошим кредитным качеством. Конкуренция за заемщиков с высоким кредитным рейтингом (более 750 баллов) растет, и доля отказов по потребкредитам у них составляет 38,5%.

