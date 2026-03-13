В Ростове снесут аварийный доходный дом Каца

Администрация Ростова-на-Дону для собственных нужд изымет участок под доходным домом Каца по ул. 29-я линия, 72/23. Само же аварийное строение снесут. Соответствующая информация содержится в постановлении на сайте муниципалитета.

Доходный дом признали аварийным в 2025 году, а подлежащим сносу — в марте 2026 года. Согласно документу, квартиры собственников жилья в доходном доме выкупят по рыночным ценам. Оценку стоимости проведет департамент имущественных отношений города.

«При недостижении с собственниками соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества правовому управлению администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимого имущества»,— отмечается в постановлении.

Срок сноса доходного дома в документе не оговорен.

Доходный дом Каца был построен в 1917 году, тогда же введен в эксплуатацию. На коммунальные квартиры дом был разделен в советское время. Пристройки к нему появились после Великой Отечественной воны. В настоящее время особняк входит в число главных достопримечательностей Ростова.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за девять месяцев 2025 года в регионе снесли 16 аварийных домов. Это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было демонтировано 54 строения.

Наталья Белоштейн