Жительницу Таганрога осудили за убийство ребенка и покушение на жизнь второго

Ростовский областной суд вынес приговор 36-летней жительнице Таганрога, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребенка и в покушении на жизнь второго. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, преступление осужденная совершила в ноябре 2024 года в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначено 18 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Мария Иванова