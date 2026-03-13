Из Ростовской области экспортировали более 62 тонн рыбы с начала года

С территории Ростовской области с начала 2026 года экспортировали четыре партии рыбы общим весом 62,7 т. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Продукцию направили в Азербайджан, Туркменистан, Абхазию и Грузию. Как ранее писал «Ъ-Ростов», с территории Ростовской области в 2025 году экспортировали чуть более 17 млн т продукции предприятий агропромышленного комплекса региона.

Константин Соловьев