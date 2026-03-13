Магия классической музыки, «Дон Жуан» и «Она»

В предстоящие выходные в Новороссийске состоится очередной показ спектакля «Дон Жуан», представленного зрителям в феврале. Также жители города смогут посетить джазовый спектакль или отправиться в кино, где показывают весенние комедии. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На какие концерты сходить

15 марта в 17:00 в Новороссийском городском театре состоится концерт «Магия классической музыки. Музыкальная элита России». На сцене выступят два выдающихся представителя музыкальной элиты страны — лауреаты множества всероссийских и международных конкурсов. Михаил Усов, виртуозный скрипач, признан лучшим участником второго тура XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве в 2023 году.

Федор Орлов, талантливый пианист, стал лауреатом множества конкурсов, среди которых молодежные Дельфийские игры России во Владивостоке в 2018 году, международные конкурсы юных пианистов памяти Владимира Горовица в Киеве, Astana Piano Passion, имени С. В. Рахманинова в Москве и другие.

Стоимость билетов — от 1850 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

13 марта в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет спектакль «Дон Жуан» в постановке Георгия Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Режиссер знаком зрителям по спектаклям «Как Зоя гусей кормила» и «Охота жить». «Энергичная, наполненная неожиданными режиссерскими решениями, гротесковая постановка не оставит равнодушными зрителя, — говорится в аннотации. — В актерском воплощении замысла режиссера присутствуют и безумная страсть отношений мужчины и женщины, и интриги, которые умело плетет Дон Жуан, бросивший вызов не только обществу, но и небесам. Изворотливость его слуги Сганареля в противовес всему, что делает его господин, открывает еще один порок, который простыми словами можно описать так: «…моя хата с краю и ничего не знаю…». Он неустанно предостерегает Дон Жуана, который ведет необузданный образ жизни, выступая в роли жениха каждой понравившейся ему девушке, безболезненно бросая предыдущую, но и не забывает о своих интересах». Все, что происходит на сцене, вскрывает пороки современного общества и указывает, к чему это может привести.

Стоимость билетов — 700 руб. (16+)

14 марта в 19:00 в Новороссийском гортеатре пройдет показ спектакля «Палата бизнес-класса» от сценариста «Бедной Насти». По сюжету, в больничной палате пересекаются пути двух людей, чьи жизни и характеры кардинально отличаются: преуспевающего бизнесмена, недавно перенесшего непростую операцию, и уважаемого актера на пенсии. Коммерсант тяжело переживает вынужденную изоляцию перед важной сделкой и готов на все, чтобы ее завершить. Его действия становятся все более отчаянными.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

14 марта в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке покажут спектакль «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. Спектакль расскажет о превратностях семейной жизни и любовных чувств, о кризисе среднего возраста и безумных порывах юности. «У каждого героя этого спектакля своя «последняя попытка» — создать семью, сохранить брак, свести счеты с жизнью или начать ее с чистого листа. Их встреча полна курьезов и неожиданных поворотов событий – смешных, немного грустных и чем-то таких знакомых каждому. Сеанс смехотерапии для всех, кто любил в этой жизни», — говорится в аннотации.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

14 марта в 17:00 в Театре Старого Парка состоится джазовый спектакль «Она» с участием BlueMarine и трио Cocobongo. Организаторы называют его «утонченной музыкальной постановкой, объединяющей исполнительское мастерство, остроумный юмор и изящный драматизм». Главная героиня — молодая актриса из провинции, приехавшая в большой город, чтобы реализовать свои сценические амбиции. Она красива, талантлива, но наивна. В ее жизни будут любовь и предательство, разочарования и одиночество, которые в конечном итоге помогут ей найти себя через музыку. В постановке прозвучат известные джазовые композиции.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) идут показы фильмов в различных жанрах.

На экраны выходит фильм «Лекарь 2: Наследие Авиценны». Сюжет: Роб Коул, доктор из Персии, вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся. Показывает свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Также в кинотеатрах продолжается показ комедийного альманаха «Тюльпаны» из пяти новелл. События происходят в один день, 8 марта, но в разных уголках страны — от Калининграда до Красноярска.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

