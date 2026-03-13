Прокуратура занялась спортом

Краевая прокуратура намерена аннулировать сделки с земельным участком площадью 1,42 га на улице Спортивной в Анапе и признать самостроями объекты недвижимости, возведенные на нем. В 1977 году участок был передан спортивному сообществу под строительство базы. Впоследствии, после ряда реорганизаций и смены владельцев, имущество оказалось в собственности индивидуального предпринимателя Гагика Гуляна. По мнению юриста, прокуратура будет добиваться признания права федеральной собственности на данные объекты.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу на решения нижестоящих судов по делу о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 14,2 тыс. кв. м на улице Спортивной в Анапе. Сделка была заключена между городским управлением имущественных отношений и предпринимателем Гагиком Гуляном 22 февраля 2024 года. Спустя год заместитель прокурора Краснодарского края инициировал судебный процесс.

Прокуратура просит суд аннулировать запись о праве аренды предпринимателя в ЕГРН, а также погасить запись о праве собственности муниципалитета на данный участок, зарегистрированную еще в 2009 году. Кроме того, надзорное ведомство требует признать самовольными постройками четыре объекта капитального строительства, а также вспомогательное сооружение размером 5 на 30 метров.

Согласно материалам дела, спорный участок был выделен в 1977 году Добровольному спортивному обществу «Спартак» для строительства спортивной базы. После реорганизаций право собственности на три здания — общежитие, столовую и медико-восстановительный центр — в 1991 году получило ФСОП «Россия». В 2006 году эти объекты были проданы ЗАО «Спортивная база Спарта».

Впоследствии права на недвижимость перешли к Армену Акопяну, который в 2013-2014 годах получил разрешения на строительство магазина спорттоваров, бассейна и спортивного зала. В 2019-2020 годах собственником объектов стал Гагик Гулян, который также получил право аренды на земельный участок.

По мнению прокуратуры, действовавшее в соответствующий период законодательство не давало профсоюзным организациям права собственности на закрепленное за ними имущество. ФСОП «Россия» могло получить имущество только на праве оперативного управления и не имело права его продавать.

Надзорное ведомство также указывает на отсутствие полномочий у местной администрации при заключении первоначального договора аренды в 2007 году. По версии прокуратуры, этот договор нарушал статью 209 Гражданского кодекса и является ничтожным, как и все последующие сделки.

«Вследствие нарушений порядка приобретения права на земельный участок, возведенные на нем объекты являются самовольными постройками согласно статье 222 ГК РФ»,— отмечается в материалах дела.

Прокуратура также выявила несоответствие этажности одного из построенных объектов параметрам разрешения на строительство. Прокурор требует снести все указанные объекты.

Суд удовлетворил иск прокурора полностью, апелляция оставила это решение в силе, кассация рассмотрит спор 18 марта.

По словам юриста практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артема Гульянца, скорее всего, после завершения данной цепочки дел прокуратура будет добиваться признания уже права федеральной собственности на данные объекты. «Подобных исков сейчас много, прокуратура по всей стране проводит проверки законности приватизации объектов недвижимости и других активов. Но в данном случае речь идет не о государственной собственности. Именно поэтому можно предположить, что это только первый этап оспаривания, за которым последует новый иск — уже о признании права собственности РФ на объекты и земельные участка»,— говорит юрист.

Суд указал, что спорные здания принадлежали общероссийскому союзу «Федерация Независимых Профсоюзов России» (ФНПР), а неправомочным продавцом суд посчитал общественную организацию «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» (ФСОП). И то, и другое — общественные организации, а не государство, и прокуратура подала иск в рамках полномочий по оспариванию сделок, совершенных органами местного самоуправления.

По мнению эксперта, даже если ФСОП действительно был неправомочен отчуждать здания, последующие выводы судов вызывают ряд вопросов: поскольку между ФНПР и ответчиком договорные отношения отсутствуют, суд должен был квалифицировать требование как виндикационное (об истребовании из чужого незаконного владения), а не как требование о недействительности сделки.

Далее, поскольку суд установил, что спорные здания прекратили существование (видимо, были снесены) в 2014 году, то в иске следовало отказать — снесенное здание вернуть нельзя, ФНПР следовало защищать свои права иными способами (взыскивать убытки или неосновательное обогащение).

Кроме того, в рамках виндикационного иска суд должен был бы применить исковую давность, а также оценить добросовестность приобретателя, чего сделано не было.

Хотя суд решил погасить запись в ЕГРН о собственности муниципалитета на земельный участок под спорными зданиями, суд никак не обосновал, почему земельный участок не является собственностью муниципалитета, и не установил, в чьей именно собственности он находился и находится. В судебных актах излагается только позиция о том, почему собственником зданий является ФНПР, а принадлежность земли судами не определена.

Господин Гульянц считает, что перспективы дела в кассации предсказать сложно: с одной стороны, выводы нижестоящих судов едва ли можно считать однозначными. С другой стороны, сейчас суды, как правило, поддерживают прокуратуру в спорах об оспаривании сделок, по которым имущество приобреталось частными лицами.

Елена Турбина