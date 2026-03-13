Расходы жителей Челябинской области превысили доходы на 115 млрд рублей

В 2025 году отток сбережений населения Челябинской области составил 115,7 млрд руб., сообщает Челябинскстат в докладе а о социально-экономическом положении региона в январе 2026 года. В 2024 году был прирост 8,7 млрд руб.

В 2025 году расходы жителей Челябинской области росли быстрее, чем доходы. Так, общий объем денежных доходов населения увеличился на 14,7% в годовом выражении, до 2,24 трлн руб., а расходы выросли на 21,2% и превысили 2,35 трлн руб. На покупку товаров и оплату услуг жители региона израсходовали более 2 трлн рублей, что почти на 24% больше, чем в 2024 году.

По данным Челябинскстата, в 2025 году реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) увеличились на 7,3% по сравнению с 2024 годом, реальные доходы (с учетом инфляции) — на 5,9%.