Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 25 БПЛА

В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта над Ростовской областью сбили семь беспилотников, над Азовским морем — 18 БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 176 беспилотников: 80 — над Республикой Крым, 29 — над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, пять — над Курской областью, три — над Ставропольским краем, по два — над Брянской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.

Ранее Юрий Слюсарь сообщал, что БПЛА сбили над Таганрогом и Миллеровским районом Ростовской области.

Мария Хоперская