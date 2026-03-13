На Дону за вовлечение в проституцию привлекли к ответственности четырех человек

В Ростовской области в 2025 году к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией привлекли четырех человек. Дело возбудили по ст. 240 УК РФ, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Кроме того, одно лицо привлекли к ответственности за организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). За это же время сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность трех притонов.

За январь и февраль 2026 года преступлений, связанных с вовлечением в занятие проституцией и организацию занятия проституцией, не зарегистрировано.

Мария Хоперская