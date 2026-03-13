Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с нарушением прав многодетной семьи из Ростова-на-Дону. По данному факту возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в СМИ появились публикации о пожаре, произошедшем в одном из домов Кировского района города. В этом доме и проживала семья, пока не лишилась квартиры из-за возгорания. Местные власти отказали семье в помощи в предоставлении жилья из маневренного фонда.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

