Волгоградский облсуд взыскал с чиновника 10 млн за незаконные юридические услуги

Волгоградский областной суд признал законным решение Дзержинского райсуда о взыскании с бывшего заместителя главы администрации Новониколаевского района Сергея Белова 10,6 млн руб. Как сообщили в прокуратуре, чиновник в период муниципальной службы незаконно занимался бизнесом.

Господин Белов, занимая должность в районной администрации с июля 2018 по март 2025 года, фактически проживал в Волгограде и не исполнял свои непосредственные обязанности. При этом чиновник участвовал в управлении ООО «ЮК Белов и партнеры» и оказывал юридические услуги. За время работы на госслужбе он получил доход в размере 3,5 млн руб.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обращении незаконно полученного дохода в пользу государства. Районный суд удовлетворил эти требования 5 декабря прошлого года, однако Сергей Белов обжаловал решение. Областной суд подтвердил выводы первой инстанции, постановив взыскать с экс-чиновника всю сумму. Решение вступило в силу.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль. Кроме того, материалы проверки послужили основанием для возбуждения в отношении бывшего муниципального служащего уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «Юридическая компания Белов и партнеры» зарегистрирована 10 июня 2010 года в Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской, 22, офис 330. Руководителем фирмы с 2015 года был Иван Белов. Сергей Белов числился среди учредителей организации в период с августа по сентябрь 2015 года. 19 июня 2025 года ООО «ЮК Белов и партнеры» было ликвидировано.

Рустам Гайфуллин