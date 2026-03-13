«Уральские пельмени», органный фестиваль, «Хрущевочки» и Козловский

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

L’arte del arco

13 марта в ГБКЗ им. Сайдашева откроется XIV международный фестиваль L’arte del arco. Оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова представит программу с участием исполнителей из России, Казахстана, Италии и Венгрии. В этом году фестиваль расширится до шести концертов — они пройдут также в Нижнекамске, Набережных Челнах и Бугульме.

Органный фестиваль

С 11 по 21 марта в ГБКЗ им. Сайдашева проходит VII Международный органный фестиваль ГАСО РТ. Выступят органисты и дирижеры из России, Испании, Нидерландов и Японии. 18 марта в программе ожидается музыка советских композиторов и премьера пьесы казанского автора Эльмира Низамова «К свету». 21 марта, в день рождения Баха, — закрытие фестиваля с органистом Даниэлем Сальвадором и дирижером Феликсом Коробовым.

Вадим Самойлов — «Агата Кристи»

19 марта в КСК «УНИКС» выступит Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи». В программе — как хиты культовой группы, так и сольные работы музыканта.