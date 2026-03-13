«Уральские пельмени», органный фестиваль, «Хрущевочки» и Козловский
Куда сходить в Казани с 13 по 19 марта
Концерты
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
L’arte del arco
13 марта в ГБКЗ им. Сайдашева откроется XIV международный фестиваль L’arte del arco. Оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова представит программу с участием исполнителей из России, Казахстана, Италии и Венгрии. В этом году фестиваль расширится до шести концертов — они пройдут также в Нижнекамске, Набережных Челнах и Бугульме.
Органный фестиваль
С 11 по 21 марта в ГБКЗ им. Сайдашева проходит VII Международный органный фестиваль ГАСО РТ. Выступят органисты и дирижеры из России, Испании, Нидерландов и Японии. 18 марта в программе ожидается музыка советских композиторов и премьера пьесы казанского автора Эльмира Низамова «К свету». 21 марта, в день рождения Баха, — закрытие фестиваля с органистом Даниэлем Сальвадором и дирижером Феликсом Коробовым.
Вадим Самойлов — «Агата Кристи»
19 марта в КСК «УНИКС» выступит Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи». В программе — как хиты культовой группы, так и сольные работы музыканта.
Выставки
«Высокий горизонт»
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка казанского художника Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт». Экспозиция объединила более 70 произведений разных лет: от знаменитой серии «Хрущевочки», принесшей автору международное признание (работы выставлялись в Лондоне и становились лотами Sotheby’s), до новых циклов, включая «Гойю на все времена». Также представлены текстильные пейзажи, вышитые супругой художника Еленой Гимрановой.
«Мир театра — Мир музея»
19 марта в Галерее современного искусства ГМИИ РТ пройдет выставка «Мир театра — Мир музея». Проект театра им. Качалова и музея ИЗО РТ объединит подлинные театральные костюмы и живописные работы из собрания ГМИИ — Владимира Никитина, Эрнста Гельмса и других.
Постановки
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Уральские Пельмени»
16 марта в МВЦ «Казань Экспо» пройдет шоу «Уральские Пельмени. Лучшее». В программе: свежие номера, которые ещё не выходили в телеэфир, эксклюзивы, интерактивы и любимые герои. Участвуют Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева.
«Фрэнк» с Козловским
17 марта в театре им. Тинчурина состоится музыкальный спектакль-шоу «Фрэнк» с Данилой Козловским. Личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство, семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя.
Спорт
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Хоккей
13 марта на «Татнефть Арене» «Ак Барс» встретится с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас казанцы занимают третью строчку на «Востоке» (88 очков в 64 играх), сочинцы замыкают таблицу «Запада» и всей лиги (44 очка). В прошлом сезоне «Ак Барс» дважды обыграл соперника.
Баскетбол
15 марта в Баскет-холле УНИКС примет московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По результатам прошлой встречи, 1 февраля, казанцы уступили армейцам со счётом 80:84.
Футбол
15 марта на «Ак Барс Арене» состоится матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и московским «Локомотивом». В предыдущей встрече 27 сентября казанцы уступили со счётом 0:1.