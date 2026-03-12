Большая вода не за горами

В этом году в Челябинской области ожидается обильное весеннее половодье, пик которого наступит раньше, чем обычно. По прогнозам ученых, несмотря на то что количество выпавшего снега этой зимой в целом не превысило норму, но из-за «дружной весны» и значительного запаса воды в реках ситуация может быть достаточно напряженной. В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили о полной готовности к приходу «большой воды».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Паводковая ситуация этой весной в Челябинской области прогнозируется напряженной и непростой. Пик половодья может наступить раньше среднемноголетних значений, возможно, уже в первой декаде апреля на западе региона. Об этом рассказал доцент Южно-Уральского государственного гуманитарного педагогического университета и почетный председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров на пресс-конференции 12 марта.

По прогнозам ученого, после затяжного периода засушливых лет, длившегося с 2016-го по 2023-й, наступили водные годы, и 2026 год один из них. Это связано с ростом солнечной активности: увеличение числа пятен на Солнце сокращает выделение тепловой энергии. Сергей Захаров отметил, что снега этой зимой в Челябинской области выпало в пределах нормы или чуть выше в некоторых районах: высота снежного покрова в среднем варьируется от 15 до 58 см. При этом прошлой зимой осадков было всего 35% от нормы. Запас воды в снеге в этом году также в пределах нормы — 94 мм. При этом ученый подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается плюсовая температура, в том числе ночью, а нетипично сильные морозы в начале марта могли подморозить почву, хотя зимой значительного промерзания не было. Поэтому, по прогнозу Сергея Захарова, «половодье будет вполне себе хорошим».

«Ситуация в ближайшую неделю, ближайшую декаду будет достаточно напряженной, особенно для запада и юга нашей области, где традиционно казахстанский тип рек и 90% стока приходится как раз на весеннее половодье. Невзирая на то, что вроде бы не так много воды, но запас был, придет еще чуть-чуть больше нормы, и вода будет приходить достаточно интенсивно. Это создаст напряжение служб, которые будут справляться с наводнением»,— считает Сергей Захаров.

По его словам, точно предсказать пики половодья нельзя, но так как весна ожидается «дружная», они сдвинутся на более ранние сроки. На западе пик, возможно, придется на первую декаду апреля.

Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб сообщил, что регион готов к приходу «большой воды». Власти надеются, что незначительное промерзание почвы и меньшая, чем в прошлом году, толщина льда на реках повлияют на прохождение паводка без серьезных последствий.

«Толщина льда в этом году существенно меньше, чем в прошлом, это нас обнадеживает в плане вероятности образования ледяных заторов. Потому что в прошлом году мы как раз столкнулись с этой проблемой на реке Сим. В этом году лед там вдвое тоньше, местами даже больше чем в два раза»,— рассказал Александр Гриб. Министр напомнил, что на этой неделе на реках в горнозаводской зоне начались взрывные работы для ослабления льда.

Как всегда, подготовлен перечень населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления. Министр отметил, что традиционно это горнозаводская зона, прежде всего Ашинский район, а также южные территории: Брединский, Варненский и Нагайбакский округа. В пресс-службе министерства общественной безопасности региона «Ъ-Южный Урал» уточнили, что всего в списке 83 населенных пункта в 26 муниципалитетах.

В целом, по словам Александра Гриба, все противопаводковые мероприятия спланированы, личный состав полностью укомплектован, материально-технические ресурсы подготовлены в достаточном объеме.

Челябинский гидрометцентр ранее сообщал в своем обзоре состояния водных объектов о том, что в феврале водность большинства рек региона составляла 150–290% нормы, а на отдельных участках — превышала норму в 3,9–4,8 раза. Росгидромет прогнозирует на реках Челябинской области превышение максимальных уровней воды во время весеннего половодья на 1 м.

Юлия Гарипова