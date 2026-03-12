В Анапе выявили нарушения земельного законодательства
Пользователь участка площадью 1,5 тыс. га в Анапе нарушил земельное законодательство. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, в ходе проверки специалисты установили факт снятия и перемещения верхнего плодородного слоя почвы на части земельного участка, а также перекрытие плодородного слоя кучами крупногабаритного строительного камня, грунтом и отходами.
Пользователю участка направили предписание об устранении нарушений.