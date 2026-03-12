Мост через реку Постолку на М-7 «Волга» в Удмуртии расширят до четырех полос

Мостовой переход через реку Постолку на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии расширят с двух до четырех полос. Проектно-сметная документация (ПСД) получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, сообщили в ведомстве.

Мост находится на 139-м км подъезда к городам Ижевск и Пермь. Переход через Постолку находится в Малопургинском районе, возле села Пугачево. Его длина составляет 58,4 м. Протяженность участка для капремонта в целом — 230 м.

«Цель предстоящих работ — расширить проезжую часть на мостовом сооружении с двух до четырех полос и привести его в нормативное состояние, отвечающее требованиям к автомобильной дороге II категории»,— сказал главный эксперт проекта Дмитрий Беленко.

В ходе капремонта будут устроены линии освещения, установлены новые барьеры с сигнальными столбиками и дорожные знаки, локальные очистные сооружения и другие объекты.

Заказчик ПСД — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье” Федерального дорожного агентства».