95% участков в Удмуртии уточнят в рамках кадастровых работ к 2030 году

95% земельных участков в Удмуртии будут уточнены к 2030 году в рамках кадастровых работ, сказал глава республики Александр Бречалов на встрече с руководителем регионального Росреестра Фаридой Зворыгиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Мы уже прошли отметку в 68%, в цифрах это 689 тыс. земельных участков. Итогом этой масштабной работы станет не просто “чистота” реестра, а реальный экономический эффект: точные данные ЕГРН повышают инвестпривлекательность республики»,— отметил господин Бречалов.

Фарида Зворыгина сказала, что в план повышения капитализации региона входят формирование полного и точного реестра объектов недвижимости, выявление правообладателей и уточнение характеристик участков, вовлечение земель в оборот, осуществление муниципального земельного контроля и проведение комплексных кадастровых работ.

Напомним, в феврале Удмуртия вошла в пилотный проект Росреестра по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот.