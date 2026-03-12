В партии мандаринов из Египта нашли вредителей в порту Новороссийска

В морском порту Новороссийска не приняли три партии мандаринов из Египта. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в грузе весом 69 т обнаружили карантинного вредителя.

Специалисты установили, что партии мандаринов из Египта были заражены средиземноморской плодовой мухой. Факт заражения подтвердили эксперты из Всероссийского центра карантина растений.

В порту запретили ввоз карантинного груза в Россию. Мандарины отправила на обеззараживание. В свободное обращение груз передали после обработки и повторной проверки.

София Моисеенко