В партии мандаринов из Египта нашли вредителей в порту Новороссийска

В морском порту Новороссийска не приняли три партии мандаринов из Египта. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в грузе весом 69 т обнаружили карантинного вредителя.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что партии мандаринов из Египта были заражены средиземноморской плодовой мухой. Факт заражения подтвердили эксперты из Всероссийского центра карантина растений.

В порту запретили ввоз карантинного груза в Россию. Мандарины отправила на обеззараживание. В свободное обращение груз передали после обработки и повторной проверки.

София Моисеенко

