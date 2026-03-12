Большегрузы месяц не смогут проезжать по ряду трасс в Волгоградской области

С 15 марта по 13 апреля на трассах регионального и межмуниципального значения Волгоградской области вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Соответствующее постановление опубликовано администрацией региона.

Под запрет попадают транспортные средства с осевой нагрузкой, превышающей 5 тонн. Мера направлена на сохранность дорожного покрытия в период весенней распутицы.

Исключение сделано для ряда ключевых транспортных артерий: движение в прежнем режиме сохранится на Третьей Продольной магистрали, первом и втором пусковых комплексах мостового перехода через Волгу в Волгограде, участках трасс «Волгоград — Краснослободск — Ахтуба», «Волгоград (от Волжского) — Астрахань», «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», автодорогах «Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино», «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино», подъезде к Волгограду от трассы Р-22 «Каспий», а также на отрезке км 191–201 автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».

Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора Александра Дорждеева.

Рустам Гайфуллин