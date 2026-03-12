Жительницу Новороссийска осудили за ложный донос об угоне автомобиля

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как установлено в судебном заседании, 29 октября 2025 года подсудимая сообщила в полицию, что неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ей автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. В ходе проверки выяснилось, что сообщение об угоне было ложным. Целью заявительницы было «уйти от гражданской ответственности по иным обязательствам».

Фигурантка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления (оно относится к категории небольшой тяжести), личность подсудимой, которая ранее не судима и положительно характеризуется. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и пр.

Приговором Октябрьского районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 60 ты. руб.

Наталья Решетняк