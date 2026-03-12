Суд в Саратове вернул уголовное дело экс-директора СГЭТ прокурору

Кировский районный суд Саратова не смог приступить к рассмотрению уголовного бывшего директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) Владимира Прохорова. Слушание планировалось 11 марта, однако судья Жанна Гришина обнаружила недочеты в обвинительном заключении и вернула дело в прокуратуру, следует из карточки суда.

Экс-руководителю предприятия инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с мая 2022 по декабрь 2024 года господин Прохоров заключил контракты с петербургским ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» (СЗИК) на разработку документации для реконструкции трамвайных путей. Обвинение настаивает, что утвержденные директором акты приемки были подписаны, несмотря на несоответствие проекта нормативам. Это, как полагают следователи, повлекло необоснованную оплату работ подрядчика на сумму свыше 68 млн руб.

В прокуратуре ранее отмечали, что ошибки в проектировании привели к удорожанию строительства более чем на 3 млрд руб., срыву сроков и временным неудобствам для горожан, оставшихся без транспортного сообщения.

Ранее, в октябре 2025 года, Кировский районный суд огласил приговор исполнителю — гендиректору СЗИК Сергею Вишневскому. Его признали виновным в превышении полномочий при реконструкции линий скоростного трамвая (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Глава подрядной организации приговорен к трем годам принудительных работ и на два года лишен права участвовать в госзакупках в сфере строительства.

Кроме того, в феврале этого года по схожему обвинению прошел главный инженер МУПП «Саратовгорэлектротранс» Михаил Яковлев. Суд счел, что он подписал акты приемки работ, заведомо зная об их некачественности. В итоге инженер получил два года колонии общего режима. Ему также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной со строительством по государственным и муниципальным контрактам.

Рустам Гайфуллин