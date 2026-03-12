Ярославский губернатор высказал свое отношение к драке в ТРЦ «Аура»
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал массовую драку в ТРЦ «Аура» редким случаем для региона и отметил, что виновных привлекут к ответственности. Об этом губернатор сказал в ходе пресс-конференции 12 марта.
Фото: Правительство Ярославской области
«Инцидент в "Ауре" — это для нас редкость. А для кого-то из регионов — это повседневность. У нас это огромная работа и правоохранительных органов, и мэров, и профильного нашего министерства. Постараемся чтобы вообще это была совсем большая редкость, свести на ноль эту редкость»,— сказал губернатор.
По словам Михаила Евраева, со стороны правоохранителей и профильных министерств по данному случаю будет «самая жесткая реакция».
«Еще вопрос в том, какие меры превентивные делаются для того, чтобы таких историй не происходило. Делаются, поверьте. Бесследно это не прошло. Всегда по итогам таких историй принимаются решения. А есть вопрос ответственности, которая должна наступать за подобные вещи. И обязательно наступит»,— сказал губернатор.
