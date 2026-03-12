Суд взыскал с курского сахарного комбината 27 млн рублей долга за газ

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Курск» к АО «Сахарный комбинат "Льговский"» о взыскании 26,8 млн руб. задолженности за поставленный газ. Решение пока не опубликовано, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, поставщик газа требовал взыскать с комбината 23 млн руб. долга за октябрь 2025 года и 202 тыс. руб. неустойки за период с 26 ноября по 7 декабря 2025 года по одному договору, а также 3,5 млн руб. долга за октябрь и 30,8 тыс. руб. неустойки за тот же период по другому договору.

АО «Сахарный комбинат "Льговский"» зарегистрировано в 2001 году в городе Льгов Курской области. С 2019 года завод находится под управлением московского ООО «Агроинновация», учредителями которого выступают Евгений Гинер (50%), Миро Амадян (40%) и Федор Бежанов (10%). Выручка АО за 2024 год не раскрывается, убыток составил 26,2 млн руб. В 2019 году инвестор заявлял о намерении вложить 12,8 млрд руб. в модернизацию оборудования и увеличение производственной мощности Льговского комбината и других активов обанкротившейся группы «Разгуляй».

В апреле 2025 года «Газпром межрегионгаз Курск» уже обращался к компании с иском о взыскании задолженности за декабрь 2024 года — январь 2025 года. Тогда ответчик частично погасил долг (10 млн руб.), а оставшиеся 22,8 млн руб. были взысканы судом.

В июне 2025 года ООО «Тамбовская сахарная компания» крупного краснодарского агрохолдинга «Прогресс агро» заявила о планах строительства сахарного завода в Мордовском округе Тамбовской области стоимостью не менее 10 млрд руб. и мощностью до 9 тыс. т переработки свеклы в сутки.

Ульяна Ларионова