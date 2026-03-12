Водитель и пассажирка погибли в лобовом столкновении под Пензой

Сегодня, 12 марта, около 7 часов утра на автодороге Пенза — Шемышейка — Лопатино в Пензенском районе произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, сообщает пресс-служба ГАИ Пензенской области.

Фото: vk.com / gubdd58 Под Пензой столкнулись "Лада" и "Шкода", погибли двое

На 6-м километре трассы столкнулись «Лада Гранта» под управлением мужчины 1973 года рождения и «Шкода Рапид», за рулем которой сидел мужчина 1963 года рождения. В результате столкновения погиб водитель «Гранты» и его пассажирка 1951 года рождения.

Водитель «Шкоды» получил травмы, но после осмотра медики его отпустили. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Марина Окорокова