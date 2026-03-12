К 2029 году в Кировской области планируют создать филиал Национального центра «Россия» и парк «Россия — моя история». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Кировской области В Кирове появится мультимедийный парк «Россия — моя история»

Комплекс будет включать современные выставочные и образовательные площадки с интерактивными зонами и разместится на территории бывшего КВАТУ.

Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что 2026 год посвятят проектированию, в 2027-м начнут подготовительные работы, а к 2028 году стартуют основные строительные работы с использованием механизма комплексного развития территорий. Планируется, что парк откроется в 2029 году.

Помимо парка на территории бывшего КВАТУ построят межвузовский кампус мирового уровня и разместят фиджитал-центр.

Анна Кайдалова