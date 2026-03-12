Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону на 86 га пройдут контролируемые выжигания сухой травы за сутки

До конца суток 12 марта в Ростовской области запланированы 119 выжиганий сухой травы в 37 муниципальных образованиях на площади более 86 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

За минувшие сутки 11 марта контролируемые выжигания проведены в 30 муниципалитетах на площади 27 га.

«Эти меры необходимы для обеспечения пожарной безопасности региона от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров»,— отметили в ведомстве.

Плановые выжигания во всех муниципалитетах региона проводятся по установленному графику. На месте палов дежурят пожарно-спасательные расчеты.

Наталья Белоштейн

