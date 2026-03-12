Пенсионеры Удмуртии могут получить бонусы к пенсии от ПСБ

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»* для жителей Удмуртии, получающих выплаты от Социального фонда России (СФР) или аналогичное пенсионное обеспечение от силовых и военных структур.

В рамках акции банк начислит до 3 тыс. бонусов клиентам, оформившим заявление на перевод пенсии в ПСБ со 2 марта по 30 июня 2026 года. Первую выплату необходимо получить в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Размер вознаграждения зависит от суммы ежемесячного зачисления: 1 тыс. баллов начисляется при получении выплат от 18 тыс. руб. и 300 баллов при сумме выплаты менее 18 тыс. руб. Бонусные баллы будут зачислены в месяц, следующий за месяцем, в котором поступила выплата. В последующие два месяца, в случае поступления выплаты, — бонусы также будут начислены исходя из ежемесячной суммы пенсионных зачислений. За период акции получение вознаграждения возможно не более трех раз. Каждый бонусный балл эквивалентен 1 рублю.

Для участия в акции необходимо оформить заявление на перевод в ПСБ пенсионных начислений. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство. Подтвердить свое согласие на участие необходимо до первого зачисления через интернет- или мобильный банк, лично в отделении либо обратившись в контакт-центр ПСБ, указав промо-код «ПСБ3000». В случае если перевод пенсии произведен в офисе ПСБ, использовать промо-код не нужно.

Акция «Бонус к пенсии» действует до 30 ноября 2026 года. Участвовать могут только новые клиенты, которые до 1 апреля 2026 года не получали пенсионные выплаты на счета в ПСБ.

«Пенсионная карта ПСБ — это комплексное решение с набором полезных опций, в том числе таких как безопасные и быстрые платежи и переводы, кешбэк за покупки. Мы предложили пенсионерам дополнительное поощрение при переводе пенсии в ПСБ — бонус, который можно потратить на любые цели»,— рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Удмуртии Оксана Сухих.

*Акция «Бонус к пенсии»: https://www.psbank.ru/personal/pensioners Период проведения акции 2 марта по 30 ноября 2026 г. Период получения первой выплаты СФР или военной пенсии с 1 апреля по 31 августа 2026 г. Необходимо подтвердить участие в акции, сообщив промокод «ПСБ3000» оператору контакт-центра по номеру телефона 8 800 333 78 90 или использовать его в специальном поле при переводе выплаты СФР в интернет или мобильном банке. При переводе выплаты в офисе банка, промокод не требуется. За каждый месяц, в котором было зачисление выплаты, клиент получает вознаграждение: 1 000 баллов – в случае если выплата составляет от 18 000 руб.; 300 баллов – в случае если выплата составляет менее 18 000 руб. За период акции 1 клиент может получить вознаграждение не более трех раз. Вознаграждение выплачивается в месяце, следующим за месяцем зачисления СФР или военной пенсии. В случае отсутствия у клиента бонусного счета для выплаты вознаграждения – он будет открыт автоматически. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

