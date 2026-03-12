В Ростове вынесли приговор директору консалтинговой фирмы за мошенничество
На основании материалов УФСБ России по Ростовской области Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к одному году и одному месяцу колонии общего режима директора ООО «Консалтинговая компания «Правовое поле»» Александра Кудаева, обещавшему выступить посредником во взятке. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кудаева признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».
Подсудимый был задержан в июне 2025 года при получении почти 1,5 млн руб., якобы предназначенных для взятки неустановленному должностному лицу, оказавшему содействие в принятии Арбитражным судом Ростовской области решения по иску одной коммерческой структуры к другой о взыскании задолженности и неустойки.
«За эти деньги якобы было обеспечено принятие решения в пользу истца, а также Кудаев обещал поспособствовать в оставлении его без изменения Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом по апелляционной жалобе ответчика»,— пояснили в УФСБ.
Приговор вступил в законную силу.